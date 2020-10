Taranto, due rescissioni di contratto: Ba e Mariano ai saluti

Si conclude il calciomercato per il Taranto. Due addii per concludere, da parte del centrocampista classe 1998 Ba e del classe 2000 Mariano. Entrambi hanno effettuato la rescissione contrattuale con i rossoblù per sposare nuovi progetti e garantirsi più spazio. Ba, dopo poche apparizioni in riva allo ionio, ritorna a vestire la maglia dell'Acireale, club con il quale aveva giocato lo scorso anno.

Con l'arrivo di Calemme, invece, Mariano aveva a disposizione meno spazio. Infatti, l'attaccante, acquistato come calciatore in grado di far rifiatare Alfageme o Stracqualursi, non ha convinto il tecnico Giuseppe Laterza e di conseguenza ha dovuto lasciare i rossoblù. Nei prossimi mesi, dunque, Mariano giocherà con la Fidelis Andria. Inoltre, la necessità primaria era quella di sfoltire una rosa lunga e quindi zero entrate e due cessioni, in questo finale di mercato.