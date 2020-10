Cavese, i convocati per Potenza. Torna Montaperto

Sono ventitré gli atleti convocati per la gara Potenza-Cavese in programma domani, domenica 1 Novembre 2020 (ore 17.30), allo stadio ‘Alfredo Viviani’ e valida per la 8/a giornata del campionato di Serie C.

PORTIERI: 12 D’Andrea, 22 Paduano, 33 Vivace;

DIFENSORI: 3 Ricchi, 13 Marzupio, 26 Cannistrà, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro;

CENTROCAMPISTI: 4 Migliorini, 11 Onisa, 15 Cuccurullo, 16 De Luca, 29 Zedadka, 31 Esposito, 34 Pompetti;

ATTACCANTI: 7 Russotto, 9 De Paoli, 10 De Rosa, 18 Montaperto, 19 Oviszach, 35 Senesi, 37 Vivacqua.