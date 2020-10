Puteolana 1902: tre nuovi arrivi e tre addii

La Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e agli organi di stampa, di essersi assicurata per la stagione corrente le prestazioni dei seguenti calciatori: Antonio Mosca, Anthony Capuano e Antonio Romeo. Chiuse quindi tre importanti operazioni di mercato dal direttore tecnico Antonio Gravagnoli che permettono di arricchire il club dal punto di vista tecnico e qualitativo. Mosca, classe 2000, è un esterno d'attacco che può vantare un passato nelle giovanili della Salernitana, per poi essere passato alla Nocerina. Successivamente il trasferimento a Sancataldese e Brindisi, prima del ritorno ai molossi e lo sbarco a Pozzuoli. Un giovane di grande qualità che darà sicuramente il suo apporto alla causa granata.

Capuano, classe 2002, centrocampista proveniente dal Giugliano. Ha ottime doti tecniche, in mezzo al campo detta i giusti tempi nella gestione del possesso e garantisce qualità e sostanza in zona nevralgica. Un giovane dalle grandi prospettive che arricchisce sicuramente il pacchetto Under.

Romeo, classe 2001, è un attaccante che vanta il settore giovanile nelle fila del Palermo. Successivamente ha avuto esperienze a Troina e Marsala per poi vestire la maglia del Sant'Agata. Ben strutturato, ha ottime qualità tecniche che gli permettono di poter giostrarsi al meglio nell'area di rigore avversaria.

Inoltre la società rende noto di aver ceduto Hemrick Yacine Nembot, Cristian Medina e Diego Cenciarelli. A loro augura i migliori successi professionali ed un buon prosieguo di stagione.

