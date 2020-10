Real Agro Aversa. Rinforzo in mediana: firma un ex Mantova e Nocerina

Il Real Agro Aversa piazza un altro importante colpo per il centrocampo: firma il 19enne Pablo Landri.

Stiamo parlando di un talentuoso calciatore scuola Salernitana che ha già esperienza importante per la Serie D. Ha giocato con la Berretti della Cavese, poi è stato in Serie D con la Nocerina, dove ha collezionato 8 presenze in campionato e una in Coppa Italia prima di approdare in Lombardia per la prima avventura fuori dalla Campania con il Mantova. Qui ha dimostrato tutte le sue qualità prima di tornare a casa per giocare con la Puteolana.

All'ultimo momento, prima della chiusura del calciomercato l'Aversa è riuscito a portarlo alla corte di mister De Stefano grazie anche ai buoni rapporti tra il direttore sportivo Paolo Filosa e Sasà Buonomo che "ringrazio di vero cuore - ha detto Filosa - per aver scelto Aversa nonostante numerose offerte arrivate da altre realtà di Serie D".

Landri si è già allenato con la sua nuova squadra e spera di essere decisivo per la conquista della salvezza in maglia granata.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa