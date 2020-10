Gol e spettacolo al ''Dall'Ara'': il Bologna supera il Cagliari 3-2

Gol e spettacolo nell'anticipo serale della 6° giornata del campionato di Serie A. Il Bologna supera al ''Dall'Ara'' il Cagliari 3-2 e porta a casa il secondo successo stagionale. Felsinei autori di una grandissima rimonta grazie ai centri di Barrow (doppietta per lui) e Soriano, sardi a segno invece con Joao Pedro e Simeone.

CRONACA - Moduli speculari per i due tecnici che si affidano entrambi al 4-2-3-1. Mihajlovic deve fare a meno, oltre a Skov Olsen, Dijks, Medel e Poli, del lungo degente Santander e di Mbaye e Sansone, indisponibili per problemi fisici. Per quanto concerne l'undici titolare, davanti a Skorupski agiscono De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey, mediana diretta invece da Schouten e Svanberg con davanti Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti a supporto dell'unico terminale offensivo che è Palacio. Dalla parte opposta pochi dubbi per Di Francesco che ripropone la stessa formazione in grado di battere la settimana scorsa 4-2 il Crotone. Tra i pali c'è Cragno, in difesa Zappa e Lykogiannis sugli esterni con Walukiewicz-Godin coppia centrale. A centrocampo spazio a Marin e Rog, davanti invece Nandez, Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone.

Parte forte il Cagliari che si rende pericoloso già nel corso del 4': azione di Nandez sulla destra, pallone su cui arriva Joao Pedro che però conclude tra le braccia di Skorupski. Replica il Bologna all'8' con Barrow che va via a due avversari e poi calcia in porta: attento Cragno che non si lascia sorprendere. Al quarto d'ora i sardi trovano il gol del vantaggio: Sottil dalla destra pennella al centro per l'accorrente Joao Pedro che supera Skorupski con un chirurgico diagonale. Replica subito la squadra di casa pericolosa con una punizione velenosa di Orsolini, Cragno vola per deviare in angolo. Ancora Bologna in avanti alla mezz'ora: gran botta di Svanberg, Cragno si rifugia in corner. Sul successivo tiro dalla bandierina: cross di Orsolini, Soriano di testa manda alto di pochissimo. Continuano a premere i felsinei: tiro a giro di Palacio, ancora superlativo l'estremo difensore sardo. Gli sforzi della squadra di Mihajlovic vengono premiati allo scadere della prima frazione: verticalizzazione di Soriano per Barrow che si accentra e lascia partire un siluro che va ad insaccarsi direttamente sotto l'incrocio, dove Cragno non può arrivare. Primo tempo che si conclude dunque sull'1-1.

Fuochi d'artificio nella ripresa. Al 47' i sardi trovano il gol del nuovo vantaggio: progressione sulla destra di Zappa, palla al centro per Simeone che da due passi non sbaglia. La reazione del Bologna è veemente e cinque minuti dopo i padroni di casa ripristinano il pareggio: Orsolini lancia Soriano che giunto al limite dell'area lascia partire un destro angolato che non dà scampo a Cragno. Al 56' i felsinei trovano addirittura il vantaggio: Svanberg appoggia per Barrow, conclusione angolata del gambiano che beffa l'estremo difensore del Cagliari. 3-2 e rimonta completata. Ci si attende la replica dei sardi, ma è ancora il Bologna a rendersi pericoloso con Orsolini che impegna severamente Cragno. Di Francesco prova a cambiare l'inerzia del match con gli ingressi in campo di Ounas, Faragò e Pavoletti ai posti di Sottil, Zappa e Simeone. Al 73' strappo di Ounas a destra, assist per Pavoletti che colpisce rasoterra mandando a lato di non molto. All'80' tiro-cross di Ounas che costringe Skorupski ad allungarsi in angolo. Nel finale assalto disperato del Cagliari che tuttavia non produce gli effetti sperati: il Bologna difende con ordine e porta a casa i tre punti al termine di una gara ricca di colpi di scena.

IL TABELLINO DEL MATCH

LA CLASSIFICA AGGIORNATA