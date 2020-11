Serie D, due anticipi e sei rinvii

Più che mai uno spezzatino la settima giornata del girone A di Serie D dove non si disputeranno ben sei partite, Fossano-Sestri Levante, Arconatese-Borgosesia, Casale-Varese, Lavagnese-Saluzzo, Folgore Caratese-Caronnese e Vado-Pontdonnaz.

Ieri si sono giocati due anticipi, perde il Chieri ad Imperia, decide un rigore di Capra al 47' del primo tempo; finisce due a due Sanremese-Derthona, per i padroni di casa in gol Romano e Pellicanò, per i piemontesi Varela e Spoto.