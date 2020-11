Lazio, i convocati per Torino: c'è Immobile, assente Luis Alberto

Poche ore alla sfida contro il Torino per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo una settimana piuttosto particolare tra questioni di campo ed extra calcistiche, i biancocelesti si preparano ad un match ostico poiché i granata, guidati da Marco Giampaolo, sono a caccia di punti fondamentali per smuovere una classifica, al momento drammatica.

Le assenze di Luis Alberto e Immobile hanno preoccupato non poco i tifosi biancocelesti ma l'ottimo pareggio contro il Club Brugge ha rasserenato l'ambiente, confermando l'ottimo stato di forma. Dopo i nuovi accertamenti, Simone Inzaghi ha potuto finalmente stilare la lista dei 24 convocati per la trasferta torinese. Ecco, dunque, i calciatori convocati per la sesta giornata al Grande Torino contro i granata. A disposizione il bomber Ciro Immobile, assente Luis Alberto.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Czyz, Fares, Leiva, Milinkovic, Ndrecka, Novella, Parolo, Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro, Muriqi