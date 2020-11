Roma-Fiorentina, sarà una sfida nella sfida: Dzeko contro Ribery

Roma contro Fiorentina rappresenta il match più interessante, dal punto di vista tecnico e dello spettacolo, della 6° giornata del campionato di Serie A. I giallorossi sono a caccia del settimo risultato utile consecutivo, segno di uno stato di forma piuttosto ottimale. La Viola, invece, viaggia ad un ritmo altalenante e di conseguenza la panchina di Giuseppe Iachini inizia a traballare. L'allenatore non è ancora stato messo in discussione, al contrario il presidente Rocco Commisso ha riversato sempre grande fiducia e stima nei confronti del tecnico originario di Ascoli Piceno. Tuttavia, al di là della forma fisica e mentale delle due rose, tra l'altro, distanti solamente da una lunghezza in classifica, l'obiettivo principale saranno i tre punti.

L'appuntamento dell'Olimpico alle 18:00 mette di fronte due veterani, fenomeni e, allo stesso tempo leader delle rispettive squadre. Stiamo parlando di Edin Dzeko e Franck Ribery. Il bosniaco, classe 86', è il primatista con 59 reti in 112 presenze con la maglia della propria nazionale e vanta il record - condiviso con Cristiano Ronaldo - nell'aver segnato almeno 50 reti in tre dei cinque massimi campionati europei. Con la maglia della Roma, avventura che dura ormai da sei anni, ha siglato 109 reti in 228 partite complessive, considerando campionato e coppe. In questa stagione, dopo un inizio non proprio roseo, ha messo a segno tre reti in sei partite giocate. Tuttavia, l'importanza del Diamante di Sarajevo non la si percepisce solo ed esclusivamente dalle proprie segnature bensì dal gran lavoro svolto nelle diverse zone del campo. Infatti, Dzeko è un attaccante come pochi, un centravanti completo che tutti gli allenatori vorrebbero avere nella propria rosa. E' letale sotto porta, ottimo regista poiché si abbassa spesso sulla linea dei centrocampisti, assist-man e infine torre utilissima per far salire i propri compagni nei momenti in cui urge difendere il risultato. Non è un caso che, i centrocampisti posizionati alle sue spalle, in questo caso Mkhitaryan e Pedro, sono costantemente in area di rigore giungendo spesso alla conclusione.

Sponda Viola, questa sera, a rendere la sfida nella sfida ancora più spettacolare ci penserà Franck Ribery. Per descrivere il francese non basterebbero i tanti aggettivi poiché parliamo di un calciatore semplicemente sontuoso e superiore. L'originario di Boulogne-sur-Mer, classe 1983, ha legato la sua carriera principalmente al Bayern Monaco, giocandoci per dodici stagioni, vincendo nove campionati tedeschi e tanti trofei internazionali tra cui la prestigiosa Champions League. Non servirebbero tanti dettagli per la sua presentazione, dunque, ci limiteremo a concentrarci sul suo personalissimo apporto che potrà fornire alla Viola nel corso della sesta giornata, in una sfida ostica contro i giallorossi nel teatro dell'Olimpico. L'immensa tecnica e l'estrema intelligenza tattica fanno di lui un tuttocampista. Infatti, nel corso della sua prima stagione in maglia Viola ha giocato spesso in attacco con Federico Chiesa, giocando da seconda punta, dopo una carriera spesa da esterno d'attacco. Con l'impiego di Dusan Vlahovic e Christian Kouamé, ha occupato meno la zona offensiva, supportando spesso i propri compagni nella fase difensiva e di non possesso. Tuttavia, le doti naturali del francese consentono alla Viola di disporre di diverse soluzioni. Le verticalizzazioni e le giocate tirate fuori dal cilindro, fanno la fortuna della Fiorentina. Basti osservare i due goal segnati contro l'Inter, alla Scala del calcio, nella seconda giornata di campionato: sublime nel servire l'assist a Castrovilli e mix di intelligenza tattica e lettura della gara con l'assist a Chiesa.

Dunque, Dzeko contro Ribery sarà una frizzante sfida nella sfida, tra due calciatori intelligenti ed esperti. Certamente Paulo Fonseca e Giuseppe Iachini sono consapevoli del potenziale dei due calciatori e cercheranno di impostare uno schema di gioco in grado di esaltare il loro potenziale. Roma-Fiorentina è una partita a scacchi dove i due fenomeni, potranno spostare gli equilibri e determinarne l'andamento della sfida. La parola non resta che affidarla al campo.