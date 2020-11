Parma, Liverani: "C'è rammarico ma abbiamo giocato con il cuore"

“C’è un po’ di rammarico ma noi abbiamo fatto la partita che in questo momento potevamo fare. L’abbiamo fatta con grande cuore, sacrificio e con due giocate di qualità. Le difficoltà in questo mese e mezzo sono state veramente tante per poter lavorare con continuità con tutta la squadra. Speriamo che questo periodo passi in fretta“. L’allenatore del Parma Fabio Liverani analizza così, ai microfoni di Sky Sport, il pareggio ottenuto ieri a ”San Siro” contro l’Inter: “Non volevo lasciare l’uno contro uno centrale – prosegue – non avevamo la certezza circa l’assenza di Lukaku. Abbiamo lavorato tra giovedì e venerdì su questo modulo, poi abbiamo perso due difensori centrali nella notte tra venerdì e sabato. Si va a dormire pensando qualcosa, poi il tampone ti può cambiare tutto“.

“I ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale, si stanno applicando al massimo. Ci provano sempre, anche nelle difficoltà. Io non chiedo totalmente il palleggio ma chiesto di gestire i momenti della partita. Una delle difficoltà più grandi per le squadre normali è giocare contro due centrali. E’ normale che dando un po’ più di compattezza centralmente, provi a rischiare sui cross. Abbiamo difeso il giusto“.

La squadra riprenderà ad allenarsi a porte chiuse al Centro Sportivo di Collecchio nella giornata di domani. I ragazzi di Liverani inizieranno a preparare il prossimo impegno, in programma sabato contro la Fiorentina (fischio di inizio ore 20.45) valida per la settima giornata.