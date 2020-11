Italcave Real Statte, le parole di Marzella dopo il secondo rinvio

Secondo rinvio della stagione per l'Italcave Real Statte. Dopo lo stop contro il Pelletterie, la compagine rossoblù non potrà disputare neanche l'incontro a Cagliari. Dunque, l'unica partita disputata, al momento, è stata quella contro il Bisceglie. La motivazione del rinvio è spiegata attraverso un comunicato della società di futsal di Cagliari: "Con riferimento all'emergenza Covid-19, preso atto della comunicazione da parte della società Futsal Cagliari pervenuta il 29 ottobre, relativamente alla possibile positività di alcuni componenti del gruppo squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi delle gare del campionato nazionale di Serie A Femminile contro l'Italcave Real Statte".

Le calcettiste, dunque, continueranno ad allenarsi al PalaCurtivecchi. Il pensiero, in questo momento delicato non solo per il calcio e il futsal ma a livello nazionale, è rivolto esclusivamente al campo, all'allenamento e soprattutto alla salute. Il tecnico dell'Italcave Real Statte, Tony Marzella infatti ha voluto evidenziare un messaggio: "La salute viene prima di tutto, noi continueremo ad allenarci ma sappiamo perfettamente che questo è un periodo particolare. Non dobbiamo abbassare la guardia, vogliamo solo che questa brutta storia finisca presto".