Gozzano, nel finale Kayode "scalpa" la Castellanzese

E' match d'altissima classifica quello del "D'Albertas" tra Gozzano e Castellanzese, unica gara risparmiata dai rinvii causa Coronavirus della domenica del girone A di Serie D. In un calendario che giocoforza dovrà attendere i tanti recuperi per trovare una connotazione definitiva, le squadre di Soda e Mazzoleni si giocano punti pesanti in funzione di un piazzamento a ridosso delle prime che potrebbe dare tutt'altro colore all'avvio stagionale di cusiani e lombardi.

Castellanzese respinta dai legni Il tandem d'attacco del Gozzano è scelta ormai quasi obbligata per il tecnico cusiano, visto l'avvio scintillante dei due attaccanti che con i loro gol stanno tenendo in piedi la squadra in questo avvio non semplice di stagione per i colori rossoblu, con Piraccini che funge da raccordo tra centrocampo e attacco. Mazzoleni disegna una Castellanzese "garibaldina", con una difesa a tre che in fase di ripiegamento si avvale dell'appoggio di uno dei due esterni e capitan Colombo a sostenere il peso dell'attacco in tandem con Bigotto. E l'avvio di gara premia l'atteggiamento dei neroverdi ospiti che in più di un'occasione mettono in difficoltà il Gozzano, colpendo un clamoroso palo al 5' con una conclusione dalla media distanza di Marcone che si ferma contro il montante alla destra di un Vagge che sarebbe stato inesorabilmente battuto. Ancora Castellanzese pericolosa all'11', il riflesso del portiere cusiano è straordinario nel deviare di puro istinto l'inzuccata di Ornaghi su corner di Chessa; sull'angolo successivo altro inserimento ficcante, questa volta di Negri, e palla che sbatte contro la traversa salvando nuovamente la squadra di casa. Il Gozzano fatica ad esprimersi nella metà campo avversaria e non va oltre un tiraccio di Cella al 20' che non inquadra lo specchio prima che alla mezz'ora Piraccini si stiri costringendo Soda a ridisegnare il centrocampo con l'inserimento di Gemelli e l'avanzamento di Cella. Carta ci prova su punizione dalla distanza al 36' mancando non di molto la porta di Indelicato così come Allegretti che al 42' si gira in area dopo un buono spunto di Sylla ma sostanzialmente il gioco dei padroni di casa non decolla e chiudere il primo tempo in equilibrio contro i più organizzati avversari rappresenta tutto sommato un risultato positivo per il confuso Gozzano della prima frazione.

Finale bruciante Le due squadre si ripresentano in campo senza cambi ma è il Gozzano ad interpretare la gara con maggior intraprendenza anche se i pericoli dalle parti di Indelicato si limitano ad un tiro da fuori di Gemelli all'11' che si impenna ben oltre la traversa varesina. E' una fiammata che però si spegne presto quella cusiana con la Castellanzese che, una volta riorganizzatasi, riprende campo mettendo in difficoltà la difesa rossoblu che sbanda soprattutto in occasione dei calci da fermo come al 21' quando Concina viene lasciato libero di schiacciare un pallone troppo centrale per impensierire Vagge. Nonostante l'evidente superiorità sul piano del palleggio, la Castellanzese non punge infrangendosi contro la retroguardia di casa nella quale spiccano le prestazioni di capitan Carboni e di Pavan che non si lasciano mai sorprendere dagli avanti avversari; i rossoblu restano in vita e nel finale trovano lo spunto per vincere la partita sfiorando il vantaggio al 39' con la capocciata del neo entrato Olivato sul quale si supera Indelicato deviando in angolo e trovandolo al 43' con Kayode, bravo a sfruttare un'indecisione della difesa neoverde per punire con una conclusione strozzata sul primo palo.

GOZZANO-CASTELLANZESE 1-0

Rete: 43'st Kayode.

Gozzano (4-3-1-2): Vagge; Bianconi, Carboni, Pavan, Kayode; Vono (20'st Olivera), Cella, Carta; Piraccini (30' Gemelli); Allegretti (38'st Olivato), Sylla. A disposizione: Ferrara, Modesti, De Pace, Cavucci, Rao, Di Giovanni. All. Soda.

Castellanzese (3-5-2): Indelicato; Alushaj, Ornaghi, Concina; Giugno (29'st Corti), Mecca, Chessa, Negri (40'st G. Perego), Marcone; Bigotto (29'st Fusi), Colombo. A disposizione: Porro, G. Perego, Molinari, Bertoletti, A. Perego, Sestito. All. Mazzoleni.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Ravaioli di Forlì e Hader di Ravenna.

Note: Ammoniti Bianconi, Gemelli e Cella per il Gozzano, Concina per la Castellanzese.