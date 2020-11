Torino-Lazio, PT 2-1: Bremer e Belotti rimontano la rete di Pereira

Torino-Lazio è di scena al Grande Torino per 6° giornata del campionato di Serie A. La compagine di casa si schiera con un 4-3-1-2: Sirigu, Rodriguez, Lyanco, Bremer, Vojvoda, Linetty, Rincon, Meite, Lukic, Belotti, Verdi mentre i biancocelesti, in piena emergenza, si posizionano sul rettangolo di gioco con un 3-5-2: Reina, Hoedt, Luiz Felipe, Acerbi, Gabarron, Milinkovic Savic, Parolo, Pereira, Fares, Muriqi, Correa.

La partita si mostra frizzante già dai primi minuti di gioco, con gli uomini di Simone Inzaghi aggressivi sul portatore di palla granata. I frutti vengono raccolti al 15' grazie all'ottima visione di gioco di Gabarron che vede Pereira e l'ex Manchester United la mette dentro con freddezza. Il Toro non si scompone e quattro minuti dopo trova la rete del pareggio dagli sviluppi di un corner con Bremer. La squadra di casa, sulle ali dell'entusiasmo, si spinge in avanti alla ricerca del vantaggio, che trova grazie ad un calcio di rigore, concesso al 23' per fallo dell'autore proprio del vantaggio biancoceleste, Pereira. Belotti posiziona la sfera sul dischetto e non sbaglia: Reina trafitto e rimonta completata per i granata.

Dopo un minuto di recupero concesso dal direttore di gara Chiffi, le due squadre vanno a riposo con il punteggio di 2-1 in favore del Torino. La Lazio dovrà meditare per trovare una soluzione immediata mentre i granata dovranno continuare a mantenere la soglia dell'attenzione alta per portare a casa la prima vittoria della stagione, tra l'altro, contro una big del campionato.