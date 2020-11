Torino-Lazio, FT 3-4: Caicedo regala una vittoria romanzesca

Secondo tempo dal Grande Torino con i padroni di casa in vantaggio di una rete, grazie alle reti di Bremer e Belotti in risposta a quello del biancoceleste Pereira. Simone Inzaghi cambia subito qualcosa per cercare di pareggiare il match: dentro Akpa Akpro al posto dell'autore del goal Pereira e Lucas Leiva per Parolo.

Le nuove disposizioni e le forze fresche premiano i biancocelesti che al 49' annullano il vantaggio granata grazie a Milinkovic Savic. Il serbo sigla la seconda rete della stagione direttamente da calcio di punizione. Il match si infiamma con i padroni di casa che reagiscono con Verdi ma la gioia del goal si spegne sul palo destro. Passano cinque minuti di gioco e la Lazio reagisce con il nuovo entrato Akpro ma un difensore granata è bravo a leggere la traiettoria del tiro e salvare sulla linea. Intanto, Simone Inzaghi si gioca la carta Immobile al posto dell'attaccante kosovaro Muriqi. Al 67', il capitano Andrea Belotti rimedia una botta e subito dopo, il tecnico Giampaolo è costretto a sostituirlo con l'ex blucerchiato Bonazzoli. Simone Inzaghi risponde cambia totalmente l'attacco: dopo l'uscita di Muriqi esce anche Correa ed entra Caicedo. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato poiché le due squadre non si risparmiano e a due minuti dalla fine Lukic vince il duello con Hoedt e sigla la rete del vantaggio. Cinque minuti di recupero, la Lazio prova il tutto per tutto e ottiene un calcio di rigore grazie ad un tocco di mano di N'Koulou. Ciro Immobile prepara il pallone sul dischetto e sigla la rete del pari. Al 97', dopo il recupero per il tempo Var, completa la rimonta con Caicedo, bravo a crederci dopo una situazione di confusione creata dai difensori granata.

La Lazio, dunque, vince in extremis dopo essere stata sotto per 3 a 2 al 90'. Prima Immobile dopo Caicedo, regalano una vittoria tanto sofferta quanto pazzesca per i tanti episodi che ha saputo regalare il match dal Grande Torino. Una vittoria che incrementa il bottino di risultati positivi utili per la squadra di Simone Inzaghi, nonostante le tante assenze.