LIVE - Foggia-Bari, diretta testuale del match

In campo Foggia e Bari, match valevole per l'8° giornata del Girone C del campionato di Serie C. Derby di Puglia che torna a disputarsi in Capitanata dopo tre anni, fischio d'inizio ore 17:30 al "Pino Zaccheria".

Segui la diretta testuale con noi a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-bari/358604.html

FORMAZIONI UFFICIALI

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Gavazzi, Germinio, Agostinone; Kalombo, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio; D'Andrea, Naessens. A disposizione: Sarracino, Vitale, Anelli, Di Masi, Gentile, Dell'Agnello, Raggio Garibaldi, Garofalo, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde. Allenatore: Marco Marchionni.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Bianco, Maita, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi. A disposizione: Marfella, Perrotta, Hamlili, Corsinelli, Candellone, De Risio, Citro, Minelli, Lollo, Semenzato, Montalto. Allenatore: Gaetano Auteri.