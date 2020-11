Virtus Francavilla, ancora un contagiato: salgono a 3 i casi positivi

Salgono a tre i positivi al Covid-19 in casa Virtus Francavilla: a comunicarlo poco fa la società biancazzurra attraverso i social.

Anche in questo caso, come già avvenuto nelle due precedenti circostanze, il tesserato in questione è stato posto in isolamento fiduciario come da protocollo vigente.

Non è a rischio la trasferta di Monopoli, con la squadra che si appresta a partire regolarmente.