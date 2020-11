Savoia stoppato dall'Arzachena: finisce in parità

La cronaca di Savoia-Arzachena | Pronti via e al secondo minuto Savoia subito in attacco: azione personale di Orlando che cerca la porta da fuori area, ma è bravo Ruzittu. Due minuti più tardi è Kyeremateng che entra in area e cerca Kacorri, ma l’attaccante viene anticipato ancora dall’estremo difensore ospite. Al sesto minuto ci provano ancora i Bianchi: cross di Correnti che trova Kyeremateng in area. L’attaccante cerca la sponda per D’Ancora ma il centrocampista viene anticipato da Ungaro. All’ottavo ancora la squadra di Aronica, cross stavolta di Caiazzo che trova D’Ancora in area, ma il colpo di testa del centrocampista si spegne di poco sul fondo. Dopo un lungo stop causa infortunio del primo assistente dell’arbitro si riprende. Il lait motiv del match non cambia, il Savoia spinge per cercare la rete del vantaggio.

Al 22’ Bianchi ad un passo dal vantaggio: il calcio d’angolo di Caiazzo trova in area Kyeremateng, ma la gioia del gol viene stoppata dalla grandissima parata di Ruzittu. Al 28’ si vede per la prima volta in avanti l’Arzachena, ma il tiro di Defendi è facile preda di Esposito M. Al 39’ si rivede il Savoia con Orlando, ma il suo tiro si spegne alto sopra la traversa. Al 42’ punizione di De Rosa che trova Kacorri, il colpo di testa dell’attaccante è facile preda di Ruzittu. Al 45’ ancora il Savoia con Kyeremateng che cerca in area Russo, ma il colpo di testa del centrocampista non impensierisce la porta della squadra sarda. Termina il primo tempo sul risultato di 0-0.

Il secondo tempo inzia sulla falsa riga della prima frazione di gioco. Al 7’ Savoia vicino al vantaggio con Poziello, ma Ruzittu chiude ancora la porta. Ancora il Savoia che prova a scardinare la difesa sarda. Al 19’ Orlando cerca la rete ma il portiere ospite devia in angolo. Al 20’ De Rosa cerca in verticale Scalzone, il numero 58 dei Bianchi cerca il pallonetto che si spegne di poco sopra la traversa. Al 23’ Savoia vicino alla rete con D’Ancora, anticipato a tu per tu con Ruzittu da Marinari. Al 27’ ancora i Bianchi con il tiro dalla distanza di Correnti che viene deviato dall’estremo difensore sardo prima di spegnersi sulla traversa. Al 42’ D’Ancora trova il neo entrato Badje che supera il suo diretto marcatore e cerca la porta, ma Ruzittu blocca la palla.

Il tabellino della gara:

Savoia: Esposito M., D’Ancora, Poziello, Orlando, Correnti (41’st Badje), Caiazzo, Russo, De Rosa, Manzo, Kacorri (12’st Scalzone), Kyeremateng. A disposizione: Cannizzaro, Nespoli, Porcaro, Langella, Esposito G., Mancini, Melillo. Allenatore: Salvatore Aronica.

Arzachena: Ruzittu, Bonacquisti, Ungaro, Olivera, Molino, Bachini, Bellotti (32’st Bellotti), Manca, Marinari, Dore, Defendi (40’’st Padovani). A disposizione: Al-Tumi, Urbanski, Paolini, Loi, Fossati, Rossi, Fusco. Allenatore: Raffaele Cerbone.

Ammoniti: 7’st Bonacquisti A); 9’st Bachini (A); 28’ st Defendi (A); 34’ Caiazzo (S);

Recupero: 6’pt; 6’st

Ufficio stampa Us Savoia