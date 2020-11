Serie D, gioisce il Francavilla 0-0 per il Picerno Ko il Rotonda

Nella settima giornata di serie D l'unica a gioire é il Francavilla. La formazione di Lazic trova i tre punti con Dopud a 12' dalla fine. Aveva sbloccato per i sinnici Navas a fine primo tempo dopo il rigore sbagliato da Nolé, mentre il Bitonto aveva risposto per il momentaneo pari con Taurino. Sempre nel girone H buon punto per il Picerno che impatta 0-0 a Molfetta dopo essere restato in 10 per l'espulsione del portiere Giuliani al 40'. Nel raggruppamento I il Rotonda viene ribaltato dal Città di Sant'Agata con la doppietta di Abayan dopo il vantaggio fulmineo di Ferreira. Unica delle lucane a non giocare il Lavello nell'H che avrebbe dovuto giocare contro il Cerignola.