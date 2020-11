Pro Sesto-Novara 3-0, gli azzurri si perdono nella nebbia

Il Novara di mister Banchieri si perde nella nebbia lombarda e lascia tre punti sul terreno della Pro Sesto che agguanta gli azzurri in classifica dopo il successo per 3-0 nel match disputato alle 17:30 al "Breda". Vendetta sportiva perfetta per il mister dei milanesi Parravicini, ex mai amato a Novara. La panchina di Simone Banchieri torna a scottare dopo questo pesante rovescio, il terzo in campionato in otto incontri.

Le formazioni Banchieri deve rinunciare a Gonzalez (con ogni probabilità positivo al tampone per il covid-19) e sceglie Panico e Lanini alle spalle di Zigoni. Collodel rimpiazza Schiavi a centrocampo, coppia centrale difensiva Migliorini-Bove. I padroni di casa giocano con l'undici tipo, in attacco Cominetti e l'ex Manchester City Scapuzzi a supporto di Mutton.

Tanta nebbia, poco gioco Avvio flash della Pro Sesto che già al 1' si rende pericolosa. Cross di Franco da sinistra, Cominetti appostato sul secondo palo fa da sponda con un pallone rasoterra che attraversa pericolosamente l'area piccola. Al 6' sugli sviluppi del primo calcio d'angolo gli azzurri si rendono pericolosi con una conclusione di Cagnano. Sul corner successivo Zigoni incorna in rete il punto del possibile vantaggio ma il sig. Carella di Bari vede la spinta del numero 17 azzurro ai danni di Caverzasi. Al 14' il diagonale di Lanini si spegne largo sul secondo palo. Il Novara in questa fase è propositivo ma poco concreto.

Mutton gonfia la rete, azzurri sterili Al 32' arriva nella nebbia fitta il vantaggio locale che siamo riusciti solo ad intuire: cambio gioco di Gualdi, Franco centra per Mutton che stoppa e batte verso Lanni. L'ex primavera dell'Inter aiutato anche da una deviazione azzurra supera l'estremo azzurro e porta in vantaggio i suoi. Il Novara nel quarto d'ora residuo di frazione non riesce mai a pungere dalle parti dell'inoperoso Livieri.

Partenza incoraggiante, triplo cambio L'avvio di ripresa dei ragazzi di Banchieri pare confortante; al 2' Lanini riceve da Collodel, si fa largo fra due uomini e calcia in diagonale da posizione difficile, blocca Livieri. Sono invece 9 i minuti nel corso ripresa quando arriva un cross dalla sinistra, Zigoni da pochissimi metri non riesce ad incornare e sfuma un'ottima chance. Al 10' Banchieri non contento decide per un triplo cambio inserendo Cisco, Firenze e Natalucci per trovare come spesso successo negli scorsi incontri soluzioni vincenti dalla panchina.

Novara sterile, harakiri Buba La mossa non sortisce effetti e anzi dopo diversi minuti di predominio sterile è la Pro Sesto a raddoppiare. Siamo al 20', da situazione di attacco ospite parte il contropiede dei milanesi che sfondano a sinistra con Natalucci che non riesce a contenere Ntube e Scapuzzi. Ed è proprio dal cross del numero 10 che arriva la deviazione maldestra e sfortunata di Buzzegoli che, appostato sul secondo palo, appoggia nella propria rete probabilmente nel tentativo di mettere in angolo. Due a zero e nottefonda per il Novara, che già sotto di una rete pareva spuntato e non pericoloso per Livieri.

Finale alla deriva, terza rete Pro Gli azzurri continuano a condurre una gara di una mediocrità assoluta, senza mai trovare un'azione convincente per fare male alla neopromossa lombarda ed il cronometro si trascina stancamente verso il 42', quando il subentrato De Respinis si invola in beata solitudine verso Lanni. Il numero 9 mette a sedere il portiere novarese, prova a saltarlo con un tocco ma Lanni devia verso il secondo palo dove Scapuzzi anticipa tutti e appoggia in rete l'umiliante tre a zero che manda a casa con le pive nel sacco la truppa di un Banchieri appeso ad un filo. La società probabilmente reagirà a questo pesante tonfo. 3-0 sul campo, parità in classifica fra le due formazioni.

PRO SESTO-NOVARA 3-0

Reti: 32' Mutton (P), 20'st aut. Buzzegoli (N), 42'st Scapuzzi (P).

Pro Sesto (4-3-3): Livieri; Giubilato, Pecorini, Caverzasi, Franco (25'st Marchesi); Gualdi, Gattoni, Palesi (43'st Parrinello); Cominetti (14'st Ntube), Mutton (25'st De Respinis), Scapuzzi (43'st Maffei). A disp: Del Frate, Maldini, Di Munno, Miscioscia, Costa, Bosco. All.: Parravicini.

Novara (4-3-3): Lanni; Lamanna (10'st Natalucci), Migliorini, Bove, Cagnano; Collodel (10'st Firenze), Buzzegol, Bianchi (31'st Schiavi); Lanini, Zigoni (10'st Cisco), Panico (38'st Tordini). A disp: Desjardins, Sbraga, Pogliano, Bellich, Rusconi, Colombini, Mbaye. All.: Banchieri.

Arbitro: Sig. Carella di Bari.

Note: Ammoniti Lamanna per il Novara, Scapuzzi per la Pro Sesto; angoli 8-5 per il Novara. Nebbia nel corso di tutta la gara.