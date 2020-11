Festival del gol tra Cavese e Potenza: 4 a 4 al "Viviani"

Pareggio rocambolesco tra Cavese e Potenza al Viviani: un incredibile 4 a 4 con emozioni a raffica.

Partenza a razzo degli ospiti: al decimo tiro-cross di Vivacqua e tap in di Russotto. Alla prima vera azione da gol si sblocca la partita. Sei minuti dopo cross splendido di Senesi, Russotto e Marchegiani mancano la palla, De Paoli calcia a porta vuota ma la tira incredibilmente fuori.

Al 24esimo pareggio rossoblù: punizione battuta da Cianci da trenta metri, D'Andrea valuta male la traiettoria e si fa sorprendere dalla conclusione dalla distanza. Al 36esimo il sorpasso, la rete arriva ancora da calcio piazzato: cross di Sandri per Di Somma che di testa non sbaglia.

Dopo quattro minuti arriva il tris: terzo gol su palla inattiva del Potenza che colpisce di nuovo con Cianci che calcia direttamente in porta, Stavolta nessuna responsabilità del portiere sulla bella conclusione. Un minuto dopo Clamoroso errore sotto posta di Semeraro che ha avuto una chance colossale per riportare la Cavese in gara ma da pochi metri ha calciato allo stelle. Si va all'intervallo.

Al 61esimo la Cavese rientra in gara grazie ad un gol splendido di Senesi con un tiro a giro. Al 66esimo pareggio dei metelliani che sfondano sulla fascia destra con De Rosa che serve Senesi, che infila Marchegiani. Passano altri due minuti e si completa la clamorosa rimonta della Cavese con De Rosa che sfrutta al meglio l'assist di Russotto.

Ma le emozioni non sono finite: al minuto 80 pari del Potenza con il colpo di testa di Baclet su cross di Compagnon, ottimo il suo ingresso in campo. Nell'azione successiva il Potenza sfiora il ribaltone con un episodio clamoroso: erroraccio nel rinvio di D'Andrea che regala palla a Baclet, il tiro a porta vuota tocca la traversa e va fuori.

Al 94esimo l'ultimo, enorme, sussulto: frittata difensiva tra Di Somma e Marchegiani che atterra Senesi, è rigore. Dal dischetto però De Rosa calcia sulla traversa.

La gara finisce in parità: prestazioni da horror dei portieri, attaccanti in spolvero. Cavese e Potenza si dividono la posta.