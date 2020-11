Monopoli-Virtus Francavilla LIVE, diretta testuale del match

Tra poco in campo allo stadio "Vito Simone Veneziani" Monopoli e Virtus Francavilla, nel posticipo serale dell'8° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Di fronte due squadre dagli obiettivi simili: risalire la classifica dopo un'inizio non proprio esaltante.

Potrete seguire la diretta testuale del match, a partire dalle ore 20:30, sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/monopoli-virtus-francavilla/358598.html

FORMAZIONI UFFICIALI

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Sales, Arena, Mercadante; Zambataro, Paolucci, Giorno, Piccinni, Nicoletti; Starita, Marilungo. A disposizione: Oliveto, Pozzer, Montero, Bastrini, Arlotti, Antonacci, Nina, Lombardo, Rimoli, Santoro, Guiebre, Tazzer. Allenatore: Giuseppe Scienza.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Caporale, Sparandeo; Giannotti, Castorani, Zenuni, Franco, Di Cosmo; Perez, Mastropietro. Allenatore: Bruno Trocini.