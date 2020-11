Napoli-Sassuolo 0-2, neroverdi al secondo posto in solitaria

Il Sassuolo orfano del suo attacco titolare espugnano il San Paolo sconfiggendo il Napoli. I neroverdi senza i suoi gioelli Djuricic, Berardi e Caputo, giocano una buona gara e conquistano una vittoria che li riporta al secondo posto dietro al Milan con 14 punti. La gara contro il Napoli, dopo un primo tempo equilibrato, vede emergere gli emiliani. Al minuto 58 viene assegnato un calcio di rigore grazie all'ausilio del VAR, dal dischetto si presenta il capitano di giornata, Manuel Locatelli, che trasforma alle spalle di Ospina. I partenopei nonostante i tanti attaccanti messi in campo da Gattuso non trovano la rete del pari. Il Sassuolo trova poi il gol del raddoppio a tempo scaduto con un contropiede di Maxime Lopez, alla prima rete in neroverde. Finisce con il risultato di 2-0 in favore del Sassuolo che vede i piani alti della classifica.