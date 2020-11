Colpaccio Virtus Francavilla al ''Veneziani'': Monopoli sconfitto 1-3

Colpaccio Virtus Francavilla al ''Veneziani'' di Monopoli: i biancazzurri superano i biancoverdi 3-1 e conquistano così la seconda vittoria consecutiva. Decidono le reti di Sparandeo e Perez e l'autogol di Bastrini, che hanno di fatto vanificato l'iniziale vantaggio locale siglato da Zambataro.

CRONACA - Moduli speculari per i due tecnici che optano entrambi per il 3-5-2. Scienza si affida in attacco al tandem Starita-Marilungo, Trocini risponde con la coppia Perez-Mastropietro.

Dopo una prolungata fase di studio il Monopoli sblocca il risultato al 28': tiro-cross di Paolucci dalla destra, sul secondo palo si avventa Zambataro che di prima intenzione scaraventa un bolide che va ad insaccarsi alle spalle di Crispino. La Virtus replica immediatamente e dieci minuti dopo trova il gol del pareggio: angolo di Franco, Sparandeo prende il tempo a tutti e di testa insacca alle spalle di Menegatti. Niente più per la prima frazione di gioco, con le due squadre che fanno rientro negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Nella ripresa parte bene la Virtus pericolosa al 49' con Castorani che al termine di una bella triangolazione con Mastropietro e Perez va al tiro: conclusione che si spegne sul fondo. Trocini si gioca la carta Ekuban, che sostituisce Mastropietro, con l'obiettivo di cercare nuovi varchi nella difesa biancoverde. Al 70' proprio Ekuban va alla conclusione da posizione defilata, sfera deviata in angolo. Due giri di lancette più tardi i biancazzurri trovano il gol del vantaggio: Perez scippa palla a Bastrini e si invola verso la porta avversaria, giunto nei pressi dell'area di rigore guarda il movimento di Menegatti e fredda l'estremo difensore del Monopoli con un preciso rasoterra. La squadra di Scienza si catapulta in avanti alla ricerca del pareggio, ma al 91' gli imperiali calano il tris: magistrale ripartenza di Ekuban, tocco per Tchetchoua che si coordina, la palla viene deviata da Bastrini che beffa così il proprio portiere. Nel finale assalto disperato del Monopoli che va alla ricerca del gol con Paolucci, Crispino si esalta e devia in angolo. E' anche l'ultima emozione della partita: la Virtus Francavilla batte il Monopoli 1-3 e vola così a quota 8 in classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

LA CLASSIFICA AGGIORNATA