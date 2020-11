Potenza, Somma ad un passo dall'esonero Pronto Capuano al suo posto

Mancano i crismi dell'ufficialità, ma Mario Somma non sarà più l'allenatore del Potenza. Il 4-4 finale (e il rigore sbagliato dalla Cavese al 95') costano all'allenatore campano in uno scontro salvezza che avrebbe dovuto soltanto vincere. Per l'esonero di Somma oramai è questione di dettagli. Al suo posto pronto Eziolino Capuano (che avrebbe dovuto iniziare la stagione a Foggia e avuto anche contatti con l'Arezzo) allo stadio stasera in tribuna centrale, a vedere la partita. Per il tecnico di Pescopagano sarebbe un ritorno dopo l'esperienza del 2009-10 in cui aveva salvato la squadra sul campo dalla retrocessione, ma non bastò per la giustizia sportiva che condannò già i rossoblu.