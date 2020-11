Francavilla, in un anno passa dall'ultimo posto alla zona play-off

E' un Francavilla in grande spolvero dopo le prime sei giornate di campionato. La formazione di Ranko Lazic è la vera sorpresa di stagione dopo il terzo successo in campionato ottenuto contro uno delle favorite alla vittoria finale Bitonto. Lo scorso anno alla sesta giornata il tecnico serbo aveva racimolato soltanto due pari e quattro sconfitte che gli costarono la panchina dopo il ko di Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator. Adesso la musica è cambiata: tre vittorie, un pari e due sconfitte che vedono i sinnici in zona play-off. Eppure i sinnici soltanto due mesi fa furono ripescati in D dopo la retrocessione da Covid-19, ma l'esperienza dei dirigenti rossoblu la sta facendo da padrona in questo momento.