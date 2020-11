Roma-Fiorentina, 2-0: Pedro concreto, Mkhitaryan sontuoso

La Roma vince e convince. La compagine giallorossa guidata da Paulo Fonseca si è imposta, nell'appuntamento domenicale all'Olimpico alle 18:00, per due reti a zero contro la Fiorentina. La Viola non è mai stata in partita e fin dai primi minuti la squadra capitolina ha imposto il proprio gioco. D'altronde, la Roma in questo inizio di stagione non ha mai dato segni di cedimento contro chiunque. Riavvolgendo il nastro, Fonseca ha dovuto arrendersi solamente alla decisione burocratica che ha decretato il tre a zero a tavolino contro l'Hellas Verona. Il pareggio contro la Juventus, tra l'altro strettissimo vista la prestazione mostrata, certifica la solidità dei giallorossi.

In occasione della sfida contro la Fiorentina, ostica almeno sulla carta, trattasi di una corazzata sotto tutti i punti di vista con un Franck Ribery in più, le previsioni sono state, per fortuna per i tifosi giallorossi, smentite. Gli ospiti sono apparsi intimoriti e la Roma ne ha approfittato nel migliore dei modi siglando il vantaggio con Spinazzola, dopo un'imprecisione, su lancio di Mirante, dalla difesa. La reazione è stata piuttosto timida e José Maria Callejon, posizionato in avanti, non ha dato l'impressione di essere pericoloso. Il canovaccio nella ripresa cambia, ma la Roma ha la partita in pugno e sa di poterla chiudere in qualsiasi momento. Un fattore fondamentale da sottolineare è la prestazione del trio over 30 formato da Mkhitaryan-Pedro-Dzeko. I tre sono stati protagonisti di una partita interpretata in maniera intelligente ed efficace. L'azione che ha portato al raddoppio giallorosso è frutto dell'esperienza e di un senso della posizione eccellente. Parte tutto da uno stop elegante di Dzeko, il bosniaco avanza, alza lo sguardo, la passa al centrocampista armeno che trova sulla corsia opposta Pedro, con un passaggio tanto millimetrico quanto preciso.

I giallorossi, dunque, hanno archiviato la pratica Viola senza troppi problemi, ottenendo il settimo risultato utile consecutivo. Fonseca si è rivelato un ottimo equilibratore, sapendo gestire nel migliore dei modi gli impegni sandwich tra Europa League e campionato. Ovviamente, un po' di delusione destava nei volti dei giallorossi dopo il pareggio interno contro il Cska Sofia ma il doppio impegno ha costretto il tecnico portoghese a fare delle scelte mirate, in modo tale da avere a propria disposizione gli uomini migliori per la sfida contro la compagine guidata da Giuseppe Iachini. Il risultato ha dato ragione a Fonseca: vittoria mai messa in discussione e ottima prova sia in fase difensiva che offensiva. Il talento e l'esperienza della Roma di quest'anno, obbliga a fare molto meglio rispetto alla stagione passata. Ad ogni modo è il concetto che cerca di ribadire il tecnico portoghese ai suoi nel corso delle settimane.