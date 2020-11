Team Altamura: la dirigenza annuncia le dimissioni in blocco

Con un post Facebook sul proprio account ufficiale, la Team Altamura annuncia le dimissioni dello staff dirigenziale, dopo quanto accaduto ieri.

Questo il post: "Asd Team Altamura vuole porgere le più sentite scuse a dirigenti , staff e calciatori del Sorrento 1945 per il vile gesto di alcuni facinorosi e pseudo tifosi che sono riusciti ad entrare all'interno dello stadio ed hanno tentato in tutti i modi di aggredire alcuni componenti della squadra avversaria. Si è più volte sfiorata la rissa ma alla fine dirigenti e addetti biancorossi sono riusciti ad evitare che la situazione degenerasse. A tal proposito tutti i dirigenti del Team Altamura comunicano sin da ora le proprie DIMISSIONI IN BLOCCO, dopo questo ultimo episodio, provando immensa vergogna per quanto accaduto . Tutti gli impegni presi verranno garantiti fino alla fine della stagione , ma sin da questo momento se qualcuno fosse interessato all'acquisizione del titolo che si faccia avanti . Giorni e giorni per preparare una meravigliosa diretta , sforzi e sacrifici inutili . Questo calcio non ci appartiene , la violenza fuori dalle nostre vite . Basta !!!".