Lazio, vittoria caparbia: Immobile e Caicedo ribaltano il risultato

Al Grande Torino, nel pomeriggio domenicale, si è assistita ad una partita dal finale thriller. La Lazio, guidata dal condottiero Simone Inzaghi, si è imposta in extremis grazie al solito Caicedo, ormai bomber abituato a non dare nulla per scontato poiché sigla le proprie marcature in zona cesarini, se non oltre. "Non potevo non partecipare alla festa e correre verso i miei ragazzi dopo il goal all'ultimo minuto" ha dichiarato il tecnico piacentino ai microfoni di Sky Sport al termine della pazza sfida. Una frase che racchiude tutto l'entusiasmo per una vittoria ottenuta nonostante le numerose assenze cruciali e la stanchezza per le fatiche europee contro il Club Brugge. Una vittoria, e andrebbe sottolineata, ormai sfumata proprio perché al minuto 90' la Lazio era sotto per 3 a 2. Il forcing finale aveva un solo obiettivo: raggiungere il pareggio con rabbia, invece, al termine delle ostilità sono giunti i tre punti.

"Ci sentiamo tutti importanti, il mister lo ribadisce ogni volta che non esistono titolari. Serve essere cattivi, agonisticamente parlando, per ottenere un risultato positivo" è il riassunto delle dichiarazioni di bomber Caicedo. Infatti, il termine "cattivo" è adatto per definire questa Lazio, che ha saputo spingersi oltre, con rabbia, cattiveria e determinazione per ottenere l'intera posta in palio. Risulterebbe facile dare colpe alla retroguardia del Torino ma piccoli aspetti ci indicano il carattere caparbio e affamato degli aquilotti. Certamente, la difesa granata si è fatta cogliere impreparata e sfortunata allo stesso tempo ma la corsa e la lettura della traiettoria di Caicedo dopo il flipper fra i tre calciatori del Toro, certifica l'istinto killer di un attaccante molto spesso sottovalutato ma completo per qualunque schema tattico. Possente, tecnico e caratterialmente forte sono le tre caratteristiche di Caicedo, l'uomo in più, il jolly, la certezza per Inzaghi e tutti i tifosi biancocelesti.

Un'altra prova da evidenziare è quella di Immobile. Per il bomber di Torre Annunziata sono terminati gli aggettivi ma, in questa settimana delicata dopo la presunta positività, era lecito inciampare in una brutta prestazione, invece, è stato freddo e lucido dal dischetto per il goal del pareggio. D'altronde, quest'ultimo è stato l'episodio che ha spinto gli aquilotti a gettare il cuore oltre l'ostacolo e ottenere il massimo con il massimo sforzo. Si, perché questa Lazio, per ottenere il massimo deve dare sempre il massimo e spremersi sino allo sfinimento. Per concludere, è giusto mettere in luce un concetto che rispecchierebbe pienamente il carattere dei biancocelesti: "La fortuna è il saper cogliere l'opportunità". Bene, questa Lazio le opportunità se le crea, le assorbe nel migliore dei modi e ottiene esattamente quello che meriterebbe.