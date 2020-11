Hellas Verona. Juric: "Col Benevento sarà una partita intensa"

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato ieri in conferenza stampa della gara di questa sera al "Bentegodi" che vedrà gli scaligeri opposti al Benevento. Queste le parole del tecnico dei gialloblù:

"Il Benevento ha dimostrato anche lo scorso anno di valere la Serie A. Inoltre ha aggiunto ulteriori calciatori di livello. Ormai si conoscono bene e hanno fatto fino ad ora belle partite. Noi daremo il massimo perché sappiamo che è una gara nella quale possiamo fare punti: sarà una partita intensa.

Gunter non sarà della partita vista la sua lunga assenza causa covid. Barak, invece, sarà convocato come Lovato, Ceccherini e Di Carmine. Rientrano, per il pacchetto arretrato, Magnani e Dawidowicz. Per Ruegg aspettiamo per dare i tempi di recupero. Aspettiamo anche i rientri di Faraoni e Veloso. Abbiamo perso anche Viera: anche per lui sono da valutare i tempi di recupero. Colley, che ha preso una botta e a problemi nello scatto, lo valuteremo a ridosso della partita.

Favilli spero di averlo in gruppo dopo la sosta per le nazionali. E' un calciatore importante che con i suoi due gol ci ha fatto incassare quattro punti. Il suo infortunio mi addolora perché era in un buon momento nel quale stava acquisendo fiducia e mettendo minuti nella gambe".