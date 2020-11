Novara, esonerato Banchieri

Simone Banchieri non è più l’allenatore del Novara, con una nota la società ha comunicato l’interruzione del rapporto con il tecnico che guidava gli azzurri dalla scorsa stagione.

Per Banchieri fatale lo zero a tre di ieri a Sesto San Giovanni, una brutta prestazione degli azzurri che hanno incassato la terza sconfitta stagionale, troppe per una formazione che mira a vincere il campionato; ora si aspetta il sostituto, il favorito è Marcolini ma non bisogna escludere sorprese