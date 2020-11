Taranto, il tecnico Laterza: "Manteniamo alta la concentrazione"

Dopo i rinvii delle sfide contro il Casarano e il Brindisi, il Taranto è pronto a rimettersi in gioco per continuare il suo cammino in campionato. Il tecnico rossoblù, Giuseppe Laterza, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della sfida di Gravina che, salvo imprevisti, dovrebbe essere disputata domenica 8 novembre.

"Dispiace fermarci per due settimane, devo dire che non è stato bello" ha sottolineato l'allenatore. Successivamente, ai microfoni dei colleghi di Canale 85, ha voluto evidenziare: "La situazione Covid non è delle migliori e dunque dobbiamo adeguarci anche a questo. Tuttavia, ci alleniamo allo stesso modo cercando di mantenere alta la soglia della concentrazione". Un Taranto concentrato e determinato nel voler far bene partita dopo partita. Contro il Gravina ci sarà la ghiotta occasione di riscattare l'ultima sconfitta contro il Sorrento.