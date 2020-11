Nola: tris di nuovi ingaggi

Nonostante il delicato momento, il lavoro non si ferma, tris di acquisti sul mercato: arrivano Ruggiero, Pantano e Porcaro.

Gennaro Ruggiero è un acquisto di lusso per questa categoria. Cresciuto nelle giovanili del Palermo e del Torino, vanta già 10 presenze in Serie B con il Livorno nella scorsa stagione ed ha esordito in Serie A con il Palermo. Classe 2000, centrale, è un innesto di valore per il centrocampo bianconero.

Giovanni Pantano è un agile e forte difensore destro classe 2000. Da terzino destro ha già esperienza in D, avendo giocato con Gladiator, Sarnese e Puteolana

Valerio Porcaro è un centrocampista classe 2002. Nonostante la giovane età ha già esperienze importanti con le giovanili di Salernitana e Lazio.