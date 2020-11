Fasano, Catalano: ''Grande sacrificio dei ragazzi. Siamo concentrati''

Intervenuto ai microfoni dell'Ufficio Stampa, il tecnico del Fasano Raimondo Catalano ha fatto il punto della situazione in casa biancazzurra in seguito alle due settimane di stop dopo i rinvii delle gare con Gravina e Aversa. Queste le sue parole:

''Sono molto soddisfatto di come abbiamo svolto questi 15 giorni di allenamento. Ho richiesto e ottenuto tanta concentrazione e tanto spirito di sacrificio da parte dei ragazzi. Non è facile allenarsi sapendo di non scendere in campo ma questa situazione è più grande di tutti e dobbiamo adattarci, non siamo i soli. Abbiamo giocato due amichevoli in famiglia, ieri e giovedì scorso, con la Juniores perché era necessario cercare di tenere il ritmo partita, cosa che può mancare dopo diversi giorni di inattività agonistica. Abbiamo svolto sedute intense di allenamento anche perché siamo pronti ad affrontare i recuperi, il che vuol dire tante partite in pochi giorni.

Sospensione del campionato? Non so quello che succederà, bisogna affrontare le situazioni giorno per giorno. È una cosa che non dipende dalla nostra singola volontà perché riguarda tutto il mondo ma noi siamo concentrati e ci faremo trovare pronti, qualsiasi essa sia la situazione che ci troveremo a fronteggiare''.