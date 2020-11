Hellas Verona-Benevento: i precedenti al "Bentegodi" dicono equilibrio

Questa sera al "Bentegodi", per la sesta giornata del campionato di Serie A, si affrontano l'Hellas Verona ed il Benevento. I precedenti tra le due compagini sono abbastanza "variegati".

Sono 6 i precedenti tra le due squadre tra Serie A e Serie B: il bilancio è di 3 vittorie per i giallorossi, un pareggio e due vittorie degli scaligeri.

In casa dell'Hellas la prima gara si disputò nella stagione 2016/17, in cadetteria, e si chiuse sul punteggio di 2-2 con reti di Cissè e Lucioni per la compagine allora allenata da Marco Baroni e Luppi e Romulo per i padroni di casa. L'anno successivo, in Serie A, fu Romulo a decidere la sfida con un calcio di rigore ed il Benevento terminò la gara in 10 uomini a causa dell'espulsione di Antei. Infine, nel 2018/19 la contesa si risolse a favore dei sanniti grazie ad una tripletta di Coda.

Il Benevento, quindi, in terrà veronese, ha totalizzato una vittoria, un pari ed una sconfitta.