UFFICIALE - Casertana-Foggia anticipata alle 15

Cambia l'orario di Casertana-Foggia. Il recupero della 2° giornata del Girone C del campionato di Serie C, inizialmente previsto per mercoledì 4 novembre alle ore 20:45, si disputerà alle 15. Questo il comunicato integrale della Lega Pro:

"La Lega, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.14/DIV del 2.10.2020, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione:

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020 GIRONE CCASERTANA - FOGGIA Mercoledì Ore 15.00 Stadio Alberto Pinto, Caserta".