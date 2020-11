Hellas Verona-Benevento: le probabili formazioni al "Bentegodi"

L'ultimo match della sesta giornata del campionato di Serie A vedrà in campo, questa sera al "Bentegodi" di Verona con fischio di inizio alle 20:45, l'Hellas di mister Juric ed il Benevento di mister Pippo Inzaghi.

QUI HELLAS VERONA - Juric deve fare i conti con una lunghissima lista di asseti e fare, quindi, di necessità virtù. Davanti a Silvestri, nel reparto arretrato, ci saranno i recuperati Ceccherini e Lovato insieme ad Empereur. Nella mediana a 4, da destra a sinistra, dovrebbero esserci Dimarco, Tameze, Ilic e Lazovic. A supporto di Kalinic, al quale potrebbe subentrare a gara in corso Di Carmine, ci dovrebbero essere Barak e Zaccagni, a loro volta insidiati da Salcedo e Colley.

QUI BENEVENTO - Mister Inzaghi, a differenza di Juric, ha problemi di abbondanza. Si rinnova il ballottaggio sulle fasce della difesa: Letizia, Maggio e Foulon si giocano due maglie. Al momento pare essere l'esterno napoletano il più sicuro del posto. La coppia di centrali sarà come sempre formata da Glik e Caldirola. In mediana, accanto a Schiattarella che sarà in cabina di regia, dovrebbero scendere in campo Ionita e Dabo. Vista l'assenza di Iago Falque, che dovrebbe essere recuperato per la prossima gara interna contro lo Spezia, i due trequartisti saranno Insigne e Caprari. In attacco ci sarà Lapadula con Moncini, rientrato dall'infortunio, pronto a subentrare a gara in corso. Anche Viola, dopo il rientro nella gara di Coppa Italia di mercoledì pomeriggio contro l'Empoli, è pronto a mettere ulteriori minuti nelle gambe ed a subentrare nel corso della partita.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Dimarco, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic; all.: Juric.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne R., Caprari; Lapadula; all.: Inzaghi F.