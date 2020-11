Hellas Verona. Juric ne convoca 24 per il Benevento: due i recuperi

L'Hellas Verona ha da poco diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro il Benevento. Nei 24 calciatori a disposizione di mister Juric c'è da segnalare il rientro di Cetin, che costituirà quindi una valida alternativa per la difesa a prescindere se dall'inizio o come subentrante. C'è anche Colley tra i disponibili dopo i problemi accusati dall'ex Atalanta in settimana. Questo l'elenco completo:

Silvestri, Dimarco, Lovato, Barak, Lazovic, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Ilic, Cetin, Terracciano, Ceccherini, Cancellieri, Zaccagni, Gunter, Berardi, Magnani, Pandur, Dawidowicz, Kalinic, Empereur, Amione, Tameze, Colley.