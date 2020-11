Cittanovese, Infantino: "In D serve brillantezza fisica"

Il mister della Cittanovese, Infantino, ha parlato all'indomani del ko sul campo del Biancavilla, la prima della stagione:

“Non è stata una delle nostre migliori partite. Qualcuno dei miei calciatori non era al cento per cento e complessivamente, ci siamo fatti vedere a sprazzi sulla scia di uno stato mentale e fisico non eccellente. Dobbiamo recuperare la condizione ottimale, mi pare evidente. Già da alcune giornate avevamo calciatori in curva discendente".

Continua Infantino: "Il Biancavilla ha dimostrato di essere una squadra importante. Noi dovevamo controbattere sulla fisicità, ma non ci siamo riusciti. Siamo stati discontinui. Dobbiamo pensare a come migliorare. Certo, dispiace perdere ma ai ragazzi non rimprovero niente, perché hanno dato tutto. Purtroppo in questo campionato quando perdi la gamba inizi a perdere anche le partite”.