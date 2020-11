Spadafora: "Da oggi aperte le domande per il bonus collaboratori"

Attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, il Ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato l'apertura, da oggi, del portale per la presentazione delle domande volte ad ottenere il bonus per i collaboratori sportivi. Queste le parole del Ministro:

"Capisco le difficoltà che i lavoratori dello sport stanno affrontando. Per questo faremo in modo che gli aiuti siano rapidi e concreti.

Da oggi abbiamo aperto il portale per la presentazione delle domande per i collaboratori che non siano già stati destinatari di contribuiti nei mesi precedenti".

L'indennità è stata portata, dai precedenti 600 euro, ad 800 euro e potrà essere richiesta da coloro i quali non l'abbiano fatto in precedenza.

Per presentare la domanda cliccare qui.