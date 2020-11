H. Verona-Benevento 3-1: giallorossi opachi, scaligeri con super-Barak

Dopo gli impegni proibitivi contro Roma e Napoli, il Benevento di Pippo Inzaghi scende in campo al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona per cercare di trasformare i complimenti per il bel gioco messo in mostra contro le due formazioni "top" in punti pesanti per la classifica. Formazione tipo per i giallorossi sanniti che confermano il 4-3-2-1 con Caprari e Insigne a supporto di Lapadula. Negli scaligeri, mister Juric, che deve fare i conti con tante assenze, schiera i suoi con il 3-4-2-1 con Kalinic unica punta e Zaccagni-Barak in appoggio.

Dopo una prima fase di studio, sono i padroni di casa a rompere gli equilibri al 17': fuga di Zaccagni a sinistra, il trequartista veronese evita l'intervento di Schiattarella e mette un cross rasoterra verso l'area piccola dove trova Barak che è il più lesto di tutti ad arrivare sulla palla ed a metterla alle spalle di Montipò. Al 27' c'è la reazione del Benevento con Insigne che, arrivato davanti a Silvestri, prova a beffarlo con un pallonetto ma trova l'intervento risolutivo del portiere scaligero in uscita. Poco dopo la mezzora ci prova Caprari dal limite dell'area ma Silvestri, coperto al momento del tiro, si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Dabo va di testa ma la palla termina di poco sul fondo. Al 39' doppia occasione per Insigne: dapprima, servito sulla corsa da Lapadula, calcia su Silvestri e poi, sulla respinta, di testa, manda sopra la traversa. Al 42' ancora giallorossi pericolosi: cross di Letizia dalla destra, sul secondo palo c'è Ionita che stacca più di tutti ma non trova di pochissimo la porta mandando sul fondo. La prima frazione si chiude sull'1-0 per l'Hellas Verona sul Benevento.

La ripresa inizia con le due squadre che ridisegnano in parte le proprie difese: nel Verona entrano Dawidowicz e Magnani per Lovato ed Empereur mentre nel Benevento è Tuia a subentrare a Caldirola. Le tre sostituzioni sembrano dettate da motivi tecnico-tattici perché i calciatori usciti non hanno accusato problemi fisici. Al 56' arriva il pari del Benevento: azione Caprari-Lapadula con l'ex Sampdoria che serve in profondità l'ex Lecce che scaglia in porta un potente destro da posizione defilata non lasciando scampo a Silvestri. La gioia del Benevento dura 7' perché il Verona trova il raddoppio: palla recuperata sulla trequarti veronese, Dimarco, dalla sinistra dove Tuia è in difficoltà, serve Barak che piazza un gran sinistro spedendo palla alle spalle di Montipò. Al 67' padroni di casa vicini alla terza marcatura: cross di Tameze dalla destra, palla per Kalinic che supera tutti i difensori giallorossi ma il suo colpo di testa si infrange sulla traversa della porta ospite. Al 71' episodio dubbio in area scaligera: Caprari finisce a terra dopo un intervento di Tameze. L'arbitro Sacchi non va nemmeno a rivedere l'azione al VAR scatenando le proteste ospiti: a farne le spese è lo stesso Caprari che viene espulso dal direttore di gara per le eccessive proteste. Il Verona gestisce bene il doppio vantaggio sia nel punteggio che negli uomini in campo e continua a pressare i ragazzi di Inzaghi che non riescono più ad uscire dalla propria metà campo. Al 77' i gialloblù chiudono la contesa: Tameze allarga per Dimarco a sinistra, cross di quest'ultimo al centro dove Lazovic arriva da solo a metterla di testa riuscendo a sfuggire alla marcatura avversaria. Durante l'ultimo dei tre minuti di recupero concessi, Glik ci prova dal limite con un tiro al volo ma la palla è di poco fuori. Al triplice fischio dell'arbitro Sacchi, quindi, il finale è di 3-1 per l'Hellas Verona sul Benevento.

IL TABELLINO