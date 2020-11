Lecce: prima vittoria casalinga, col Pescara è 3 a 1

Con una doppietta di Stepinski e il gol di Coda il Lecce torna alla vittoria contro un Pescara sempre più ultimo in classifica. Lecce che gioca bene e rischia poco fino al 2 a 0, poi si rilassa troppo e subisce il gol che riapre la gara. Dopo la terza rete i giallorossi gestiscono bene e si portano a casa tre punti utili per classifica e morale.

Primo tempo. Parte bene il Lecce con subito un'occasione per Coda servito da Stepinski: gran tiro dell'attaccante che però viene mandato in angolo con un miracolo di Fiorillo. Al 13' i giallorossi passano in vantaggio: gran tiro al volo di Stepinski dopo un batti e ribatti in area. Il Pescara cerca la reazione immediata: affondo di Bellanova, ma ci pensa Meccariello a spazzare via. Un minuto dopo angolo per il Pescara, Maistro ci prova, ma la sua conclusione viene deviata ancora una volta in corner. Al 21' Coda la gira di prima intenzione, ma colpisce male. Tre minuti dopo ancora Lecce: uno due tra Stepinski e Adjapong, quest'ultimo affonda in area e va a terra dopo un leggero contatto, l'arbitro lascia correre. Al 26' Belloni ci prova dalla lunga distanza, tiro completamente impreciso. Il Pescara alza il baricentro e al 36' Balzano crossa verso Belloni che viene anticipato da Lucioni. Al 37' ancora Lecce pericoloso: Tachtsidis detta i tempi servendo Calderoni, tiro al volo del terzino che però colpisce male. Al 40' gran palla di Calderoni per Coda che solo contro il portiere sbaglia clamorosamente. Al 43' grande occasione per il Lecce: Stepinski mette in mezzo per Mancosu, calcio di prima intenzione deviato da Guth, proteste veementi del Lecce per un tocco di mano.

Secondo tempo. Si ricomincia senza alcun cambio da parte dei due allenatori. Al 48' Pescara pericoloso con un'azione personale di Ceter che si libera di Calderoni e va al tiro che però viene deviato in angolo. Al 50' il raddoppio del Lecce: gran giocata di Mancosu che con una finta lascia sul posto Omeonga e serve un assist al bacio per Coda che tutto solo deve solo deviare in rete. Al 57' Oddo corre ai ripari con un triplo cambio: dentro Nzita, Busellato e Vokic al posto di Balzano, Belloni e Omeonga. Al 62' il Pescara prova a riaprirla: Masciangelo mette una palla in mezzo che coglie di sorpresa i difensori giallorossi, in qualche modo la squadra di casa si salva e mette la palla in fallo laterale. Al 67' gli ospiti la riaprono: errore di Coda e palla al Pescara, palla a Maistro che con una perfetta conclusione a giro mira il secondo palo e la mette in porta. Al 71' Vokic impegna Gabriel con uno stop a giro potente, il portiere giallorosso manda in angolo col riflesso. Al 75' il Lecce trova il 3 a 1: erroraccio di Fernandes che perde un pallone e spiana la strada a Stepinski, ottima progressione dell'attaccante che tutto solo davanti al portiere non sbaglia. Il Lecce quindi torna a gestire con maggiore tranquillità la partita, non rischiano praticamente null'altro.