H. Verona. Juric: "Gara tosta, bella vittoria ma c'è da migliorare"

Il Verona batte il Benevento per 3-1: questo il commento di mister Ivan Juric ai microfoni di Sky.

"Sono soddisfatto per i punti fatti fino ad ora anche se c'è ancora da lavorare visti i tanti cambi fatti rispetto allo scorso anno. Quella di stasera è stata una partita dura ma siamo riusciti a portarla a casa.

Barak e Kalinic, anche se stanno facendo passi in avanti, devono ancora trovare la forma migliore. I nuovi si stanno inserendo bene, hanno voglia di crescere e oggi hanno mostrato lo spirito giusto in campo. Kalinic, pur non essendo ancora al meglio, ci sta dando davvero tanto e se continua così farà un grande campionato. Barak, al di là dei gol, sa stare bene in campo: ha senso dell'inserimento e ottima personalità.

Zaccagni è migliorato molto nelle ultime due partite: sta crescendo, può ancora migliorare e deve continuare così.

Più forti dello scorso anno? E' difficile cambiare così tanto, senza preparazione, ma troveremo le giuste motivazioni per andare avanti. L'obiettivo è sempre fare il massimo.

Il Milan? Ce la giocheremo come sempre".