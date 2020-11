Serie D girone A, solo tre match disputati

Inizia ad avere poco senso continuare a giocare in Serie D se i rinvii continuano ad aumentare settimana dopo settimana, la settima giornata ha visto la disputa di soli tre match, sei le partite non giocate con il curioso caso del Varese che dopo il match d’esordio (perso) non è più sceso in campo.

Nell’unica partita disputata ieri il Gozzano vicino nel finale con un gol del 2004 Kayode sulla Castellanzese portandosi a quota 12 in classifica, quarto successo stagionale per i novaresi che non hanno mai pareggiato (tre le sconfitte); nei match disputati sabato un punto a testa per Sanremese e Derthona, un rigore di Capra decide Imperia-Chieri interrompendo la mini serie positiva dei torinesi.

Risultati e classifica di giornata