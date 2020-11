Eziolino is back. Il Gladiatore dopo 10 anni si riprende il Potenza

Eziolino Capuano si riprende il Potenza. Dopo 10 anni il Gladiatore torna sulla panchina rossoblu con l'obiettivo di risalire la china dopo i soli 6 punti conquistati in 7 partite nella gestione Somma. Il vate di Pescopagano domenica aveva ricevuto offerte informali da Fano e Casertana, ma il presidente Caiata gli ha chiesto di non andare via al termine della partita contro la Cavese e di trattenersi in tribuna.

Riparte in un ambiente che già conosce: dall'allenatore in seconda Volini ai preparatori Catalano e Santarsiero fino ai calciatori. Tra questi Coppola allenato ad Arezzo, Conson a San Benedetto del Tronto, Baclet alla Juve Stabia e Zampa al Rieti.