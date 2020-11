Benevento. Serve più copertura in difesa e più cinismo in attacco

Le prime sei giornate di campionato ci hanno detto varie cose sul Benevento, alcune positive altre decisamente no.

La squadra di Pippo Inzaghi è molto fragile in difesa: sono 17 le reti subite in campionato che ne fanno il peggior reparto arretrato della categoria insieme al Crotone. Uno solo è stato il clean-sheet: quello maturato nella vittoria casalinga contro il Bologna. Si potrebbe far notare che 10 reti sono state subite nelle gare contro Inter e Roma, due "corazzate" rispetto alla Strega, ma è utile anche ricordare che nella vittoria contro la Sampdoria ne sono state comunque incassate due.

Quale potrebbe essere la natura del problema? Anzitutto c'è una mediana che fa poco filtro: Schiattarella è chiamato al doppio ruolo di interditore e costruttore di gioco e, quando incontri formazioni come il Verona che aggrediscono immediatamente e con grande intensità i portatori di palla, può andare in difficoltà specie se i suoi due colleghi pensano più ad offendere che alla copertura. Il rientro di Viola, che per Inzaghi è una mezzala pura e che verosimilmente prenderà il posto di uno tra Ionita e Dabo, potrebbe giovare: il numero 10 giallorosso potrebbe essere il centrocampista al quale è affidata la fase offensiva lasciando ai suoi due colleghi la copertura e la costruzione.

Altro fattore sono le fasce in fase difensiva: nella partita contro l'Hellas, Letizia ha preso diverse "imbarcate" proiettandosi in avanti e lasciando metri di campo scoperto a beneficio delle incursioni avversarie che, specie nel primo tempo, avvenivano sempre dalla sua parte con Zaccagni e Dimarco a farla da padroni. In questo senso, nella gara contro gli scaligeri, non si comprende il mancato ingresso in campo di Christian Maggio che, con la sua esperienza, avrebbe offerto maggiori garanzie sia rispetto al terzino napoletano che al giovane Foulon.

L'attacco del Benevento ha totalizzato 10 reti in 6 gare andando sempre a segno. L'unico difetto sta nel rapporto tra occasioni create e reti realizzate: come accaduto contro il Verona, i gol sarebbero potuti essere molti di più rispetto al solo realizzato se, una volta giunti davanti alla porta e all'estremo difensore avversario, non si peccasse in cinismo e freddezza.

La situazione, è bene ribadire che siamo solo alla sesta di campionato, non è tragica ma neppure da prendere sotto gamba. Il Benevento ha dimostrato che sul piano del gioco può fronteggiare anche squadre più blasonate e con organici da Europa tuttavia è da rivedere l'atteggiamento: non si può sempre attaccare a testa bassa, in alcuni casi (come contro la Roma sul momentaneo 2-2 o ieri sera dopo il momentaneo 1-1) bisogna anche pensare, in modo molto utilitaristico, al bene della classifica e che un solo punto è sempre meglio che tornare a casa a mani vuote.