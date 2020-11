Serie D girone A, fioccano i rinvii: Chieri-Gozzano non si giocherà

E' ormai prassi comune fare i conti con il Coronavirus nel girone A di Serie D dove, come nell'ultimo turno giocato nel weekend, saranno solamente tre le partite al momento confermate alla vigilia di un turno infrasettimanale che non fa altro che far aumentare i recuperi da riprogrammarsi in data da destinarsi.

Cade nella trappola anche il Gozzano che, dopo il successo interno di domenica sulla Castellanzese, non potrà dar seguito ai tre punti nella trasferta di Chieri, che avrebbe potuto rappresentare il lancio ideale per la classifica dei cusiani posizionati nelle zone altissime della classifica.

Tra le tante gare rinviate, resta in programma il big match dell'ottava giornata, quello che opporrà la capolista Bra alla Sanremese e che potrebbe cambiare il volto della parte alta della graduatoria. Dovrebbe scendere in campo anche il Città di Varese dell'ex rossoblu Sassarini che al "Franco Ossola" attende il Vado per un classico scontro salvezza, spazio anche alla Castellanzese che cercherà punti per ripartire dopo il k.o. del "D'Albertas" sfidando l'ambiziosa Lavagnese.

La classifica delle prime sette giornate di campionato, in attesa dei recuperi