Come cambia il Potenza con Capuano: difesa a tre e aspetto mentale

Si cambia modulo. Questo è il primo indizio della seconda era Capuano sulla panchina del Potenza. Verrà abbandonato il 4-2-3-1 che non ha fruttato gli esiti sperati e si vedrà la difesa a tre tanto cara al tecnico di Pescopagano. Il 3-5-2 è il modulo di base, ma potrebbe optare sia per il 3-4-1-2 con il trequartista con le due punte sia per il 3-4-3 valorizzando i giovani Volpe e Compagnon in avanti. Fino al mercato di gennaio la società non interverrà sul mercato e quindi Capuano dovrà lavorare inevitabilmente sulla testa e la personalità dei calciatori in rosa per tirare al meglio le qualità degli stessi. Nello staff confermato (Romano, Santarsiero, Catalano e Volini) si aggiungerà Giuseppe Padovano.