Sorrento, Gargiulo: "Restiamo concentrati e affamati"

Una vittoria frutto di cinismo e del saper soffrire quella conquistata dal Sorrento, per 0-2, in casa dell’ostica Team Altamura. Ad analizzarla è proprio l’autore del vantaggio Alfonso Gargiulo: “Quella di domenica è stata una partita molto dura: fin dall’inizio sapevamo che c’era da soffrire. Sicuramente potevamo giocare meglio ma come sempre ci abbiamo messo grande cuore e attaccamento alla maglia e siamo stati bravissimi a concretizzare le due occasioni più limpide”.

LA TEAM ALTAMURA: “Ho visto un avversario molto preparato e organizzato con giocatori forti ed esperti come Croce e Guadalupi. Volevano vincere ma siamo riusciti a contrastarli bene riuscendo a segnare in contropiede”.

IL SUCCESSO: “Questi tre punti valgono tantissimo nonostante le tante gare da recuperare: comunque, noi, non guardiamo la classifica e ci divertiamo tanto sia durante la settimana che in partita. Per dare un giudizio, dopo sei gare, è ancora un po’ presto. L’importante è restare concentrati e affamati”.

LA SETTIMANA: “Domenica prossima saremo al completo dato che rientra anche Maranzino dalla squalifica. Sarà una settimana positiva a livello mentale perché un successo aiuta a lavorare bene”.

GARGIULO: “Quello realizzato ad Altamura è stato un gol che aspettavo da tanto. La cosa principale è l’aver dato il vantaggio al Sorrento. E’ l’unica cosa che conta”.

A cura di Alessio Petralla