Sassuolo, Djuricic positivo al Covid: l'annuncio del ct della Serbia

Lo scorso 30 ottobre il Sassuolo aveva annunciato il caso di un calciatore trovato positivo al Covid-19, insieme a due membri del staff. Il calciatore positivo è Filip Djuricic che, a sorpresa, non era stato convocato per la trasferta di Napoli.

A svelarlo è stato il c.t. della Serbia, Ljubiša Tumbaković, durante una conferenza stampa in vista del decisivo impegno per la qualificazione al Campionato Europeo contro la Scozia del 12 novembre.

Tumbaković ha dichiarato: “Djuricic ha un problema con il Covid, dalle informazioni che ho so che è positivo. Spero che guarirà e che sarà con noi nel raduno del 9 novembre, è un giocatore importante per la Serbia e per il suo club”.

Secondo i media serbi, il giocatore è asintomatico. Djuricic è stato comunque convocato per il raduno della nazionale serba in programma il 9 novembre.