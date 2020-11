Brindisi, Negro: ''Un solo tesserato positivo. Squadra in quarantena''

Intervenuto su Canale 85 nel corso della trasmissione ''Passione Brindisi'', il medico sociale biancazzurro Claudio Negro ha fatto il punto della situazione in seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato la scorsa settimana. Queste le sue parole:

''Fortunatamente è risultato positivo un solo tesserato, tutti gli altri giocatori sono attualmente in quarantena e nessuno di loro ha accusato sintomi. Anche il ragazzo risultato positivo e che al momento si trova in isolamento è in buone condizioni. Secondo le disposizioni della Asl oggi un primo gruppo, quello residente nella provincia di Bari, si sottoporrà ai tamponi, venerdì sarà il turno dei residenti a Brindisi. Tempistiche per i risultati? Ad oggi non abbiamo certezze e di conseguenza non posso assicurare che entro 48 ore arriverà l'esito di questi esami.

Ci troviamo in un momento piuttosto particolare, è chiaro che per un calciatore è più difficile accettare un'eventuale positività dal momento che per uno sportivo è molto importante la condizione fisica. Restare fermi dieci giorni non è affatto semplice per loro''.