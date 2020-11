Foggia, Marchionni: ''Casertana squadra insidiosa. Turnover? Vedremo''

E' intervenuto in conferenza stampa Marco Marchionni, tecnico del Foggia, alla vigilia del match con la Casertana in programma domani pomeriggio allo stadio ''Alberto Pinto'' di Caserta. Queste le sue parole:

''Come dicevo già domenica dopo il derby, dobbiamo archiviare quella vittoria e catapultarci ad un'altra sfida difficile, insidiosa come quella di domani contro una squadra affamata di punti, proprio come noi. Bisogna mantenere alta la concentrazione e scendere in campo determinati, con la stessa convinzione che i ragazzi mi hanno fatto vedere col Bari. Dobbiamo giocare da squadra, a viso aperto ed essere più cinici sotto porta, applicando tutto ciò che facciamo durante gli allenamenti, tra tanti sacrifici.

Non esistono gare facili e difficili, ogni partita è una storia a sé. Noi dobbiamo pensare a migliorarci, crescere ed acquisire la consapevolezza ed il coraggio di potercela giocare sempre con tutti, perché ne abbiamo le capacità. Turnover? Sicuramente due partite a distanza ravvicinata mi portano a pensare di cambiare qualcosina, in più non potrò contare su Agostinone e Kalombo. Vedremo domani''.